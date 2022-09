"Je n'ai jamais croisé la reine" : l'humour d'Elizabeth II face des touristes qui ne la reconnaissent pas

Le touriste américain prolonge la conversation et demande à la reine si elle habite dans le coin. "Eh bien, je vis à Londres, j’ai une maison de vacances de l’autre côté de la colline", répond-elle à propos du somptueux château de Windsor. Curieux, son interlocuteur reprend : "Vous venez souvent ici ?". Candide, Elizabeth II lui dit : "Oh je viens depuis que je suis une toute petite fille, plus de 80 ans".

Surpris, l’Américain s’illumine : "Mais si vous venez depuis plus de 80 ans, vous avez dû rencontrer la reine !". Elizabeth II lui fait alors cette réponse inattendue : "Moi ? Jamais. Mais Dick, lui, la rencontre régulièrement", lance-t-elle en désignant son compagnon de marche. Intrigué, le touriste yankee demande à Griffin ce qu’il pense de la reine. "Comme je la connaissais bien, j’ai répondu qu’elle pouvait être acariâtre parfois, mais qu’elle avait un formidable sens de l’humour", raconte l’intéressé.