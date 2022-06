"Vous êtes mes employeurs" : Johnny Depp remercie ses fans dans sa première vidéo sur TikTok

S’il y a bien un réseau dont les abonnés sont acquis à la cause de Johnny Depp, c’est TikTok. Durant tout le procès en diffamation intenté par la star à Amber Heard, ils sont des millions à avoir posté des vidéos parodiant les auditions de la jeune femme à la barre. Quitte à faire preuve de (très) mauvais goût.

Ce n’est donc peut-être pas un hasard si l'acteur vient d’y lancer sa propre page, ce lundi, quelques jours après avoir été "blanchi" des accusations de violences conjugales à son encontre. En quelques heures, elle a réuni plus de 3 millions d'abonnés. Et ce mardi après-midi, l'acteur a publié sa première vidéo. Sur fond de musique reggae, on le voit saluer la foule qui l'acclame à son arrivée au tribunal de Fairfax. On le découvre ensuite en train de taper un texte à la machine à écrire. Puis jouer de la musique avec son vieux copain, le guitariste anglais Jeff Beck.