"Vous vouliez l’argent de Monsieur Depp" : Amber Heard sur le grill à la reprise du procès

"Je n’ai jamais voulu être vue comme une victime et je ne me suis jamais qualifiée comme telle", a souligné Amber Heard, qui a assuré vouloir "seulement laver son nom, la seule chose qui lui reste" au milieu de la "campagne de diffamation" menée contre elle par les médias et les fans de son ex. "Je suis harcelée tous les jours", a-t-elle martelé, rappelant que sa relation avait failli lui coûter son rôle dans Aquaman et avait sensiblement diminué son apparition à venir dans Aquaman 2. "Je me suis battue très fort pour rester dans ce film. On m’a donné un scénario puis de nouvelles versions" dans laquelle de nombreuses scènes avaient été supprimées. Une pétition en ligne pour la voir disparaître totalement du projet compte désormais 4 millions de signataires.