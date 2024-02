Vu de Twitter - "Le Grand Concours des animateurs" : les internautes sous le charme d'Olivier Minne

REVUE DE TWEETS - Ce samedi soir, les internautes qui regardaient "le Grand Concours des Animateurs" avaient la tête et les pensées ailleurs. La faute au nouveau look d'Olivier Minne qui a fait craquer Twitter.

Samedi 28 mai, TF1 proposait une nouvelle édition du "Grand Concours des Animateurs". Un concours remporté, et c'est presqu'une habitude, par Julien Arnaud. Bravo à lui. Si les téléspectateurs ont été impressionnés par les réponses du journaliste, amusés par Cyrille Féraud et Christophe Beaugrand, il y a un animateur qui a agité la Toile pendant toute l'émission. Il s'agit d'Olivier Minne.



Le présentateur de "Fort Boyard" a effet donné quelques sueurs froides (ou chaudes d'ailleurs) aux internautes qui suivaient l'émission. Visiblement c'est le look dandy british et la barbe foisonnante qui a mis en émoi les Twittos. Morceaux choisis.



