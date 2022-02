"Week-end Family" : Éric Judor irrésistible en père de famille recomposée pour Disney+

"C’est la première fois que je tourne avec autant de femmes", reconnaît Éric Judor qui en a profité pour faire un bilan très personnel. "Je me suis rendu compte au fil des années que mon public était très masculin. Et je sais pourquoi : parce que je ne fais que des duos avec des mecs, que mes histoires sont des histoires de mecs et que mon environnement, c’est beaucoup de mecs… C’est débile de se cantonner à ça", admet-il.

"Je me suis surtout surpris à trouver de la complicité en vannes avec des femmes. C’est con comme révélation mais elle venue tardivement. Parce que je concevais uniquement – et c’est débile ce que je vais dire - un rapport de séduction un peu à la con avec les femmes. J’ai fait ma carrière avec Ramzy. J’ai aussi été en binôme dans Platane avec Hafid Benamar, qui joue Stan dans Week-end Family. Je ne me suis jamais dit que je pourrais faire un duo avec une femme. Et c’est ce qu’on fait avec Daphnée", assure-t-il. Il est fier de dire que "ça a cliqué tout de suite" avec sa camarade québécoise, avec qui il a "créé un truc plus bienveillant et moins trash" que ce à quoi il nous a habitués.