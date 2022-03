"C'est mon histoire" : Wejdene revient avec un single sur le harcèlement

"Ce n'est pas un single, c'est mon histoire". Alors qu'elle s'était faite plutôt discrète après son élimination de "Danse avec les stars", Wejdene fait son retour en musique. La chanteuse de 17 ans a partagé un extrait de son prochain single baptisé La Meilleure, disponible ce vendredi. Un titre qui lui tient à cœur puisqu'il parle de harcèlement, un fléau dont a été victime la jeune femme révélée par le tube Anissa.

"Loin de là l'idée de faire le buzz. (...) Je l'ai déjà vécu plusieurs fois, me faire agresser, rejeter d'un groupe, ne pas me sentir bien dans ma peau. Encore aujourd'hui, beaucoup oublient que je n'ai que 17 ans, me critiquent, me détestent pour rien, alors que tout ce que je veux, c'est faire de la musique", a expliqué en story l'ex-candidate de "Danse avec les stars", qui n'a pas été épargnée sur les réseaux sociaux lors de sa participation.