Meg Ryan fait son grand retour au cinéma dans une comédie romantique

Le public a adoré la voir tomber amoureuse. D’un ami dans Quand Harry rencontre Sally, d’un père de famille veuf dans Nuits blanches à Seattle puis d’un total inconnu à travers ses mails dans Vous avez un message. Icône des comédies romantiques made in Hollywood des années 80 et 90, Meg Ryan revient à ses premières amours pour son premier film en sept ans. Son titre ? What Happens Later, traduisez "ce qui se passe plus tard". Un projet qu’elle réalise et qu’elle a co-écrit. "C’est à propos de personnes âgées, et c’est toujours romantique et sexy", prévient-elle dans un communiqué transmis à Entertainment Weekly.