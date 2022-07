Whitney Houston : saviez-vous que son plus grand succès est une reprise ?

Pourtant, à l'origine, il était prévu que Whitney Houston enregistre une nouvelle version de What Becomes of the Brokenhearted, de Jimmy Ruffin. Mais le producteur du film apprend que la chanson va être utilisée pour le film Beignets de tomates vertes. Ils se rabattent alors sur I Will Always Love You, que le public américain connait bien puisque c'est un titre de Dolly Parton, la reine de la country américaine.

Sortie en 1974, la chanson a déjà connu un joli succès. Elle arrive même aux oreilles d'Elvis Presley, qui aimerait en faire une reprise. Pour la petite histoire, le King aurait chanté I Will Always Love You à sa femme Priscilla sur les escaliers de la cour de justice, alors qu'ils venaient de divorcer. Grande fan d'Elvis, Dolly Parton accepte de rencontrer le chanteur. Mais le projet tombe à l'eau, la chanteuse refusant de céder les droits du titre qu'elle a écrit et composé, comme le demande le manager de la superstar.