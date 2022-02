"Ce n'est pas une question de race" : les propos de Whoopi Goldberg sur l'Holocauste provoquent un tollé

De son Oscar pour La Couleur Pourpre au carton au box-office de Sister Act, Whoopi Goldberg s'est imposée comme l'une des actrices les plus appréciées des Américains. Depuis 2007, elle est l’une des animatrices de "The View", le talk show de la chaîne ABC où des personnalités féminines débattent des grands sujets d’actualité. Suivi par 3 millions de foyers américains en moyenne, ce panel très cash évoquait la censure de Maus, le roman graphique d’Art Spiegelman sur l’Holocauste par une école du Tennessee au motif que son contenu serait "vulgaire et inapproprié" pour des collégiens.

Après avoir déploré cette décision qui a provoqué de vives réactions partout dans le monde, Whoopi Goldberg, s'est lancée dans une analyse historique pour le moins... surprenante. "Soyons clairs sur ce sujet parce que l’Holocauste n’est pas une question de race", a expliqué l'actrice de 66 ans à ses camarades autour de la table. "Ce n’est pas une question de race", a-t-elle ensuite répété plusieurs fois. "Il s’agit de l’inhumanité de l’homme envers l’homme."