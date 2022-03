Gifle de Will Smith aux Oscars : quelle est cette maladie dont souffre sa femme ?

Plus en détails, l'alopécie se caractérise par une perte anormale de poils sur le corps (sourcils, cils, bras, jambes...) voire par un dégarnissement partiel ou total du cuir chevelu, aussi appelé calvitie. Quelle que soit la forme qu'elle prend, cette maladie est plus fréquente avec l’âge, les hommes se révélant plus touchés que les femmes, en particulier concernant l’alopécie du crâne, tout comme les personnes d’origine caucasiennes. On estime que 60.000 à 120.000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année en France.

On parle d’alopécie androgénétique quand l'hérédité est en cause. Mais cette maladie liée à une défaillance du système immunitaire, peut être aussi la conséquence d'un déséquilibre hormonal ou d'un problème de thyroïde mais aussi de troubles endocriniens, d'une prise de certains médicaments, d'une grossesse, d'une carence en vitamine A, d'un choc psychoaffectif, d'un stress intense ou durable ou encore d'une atteinte de la peau entrainant la destruction du follicule pileux.