Will Smith peut-il perdre son Oscar après avoir frappé Chris Rock ?

Si de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, le monde du spectacle a, lui aussi, réagi au coup de sang de Will Smith. "Il aurait pu le tuer", a ainsi écrit le réalisateur Judd Apatow, spécialiste de la comédie US, dans un message effacé depuis. "C’était de la violence et de la rage à l’état pur (...) Il a perdu la tête."

"Monter sur scène pour attaquer physiquement un humoriste est une mauvaise pratique", a commenté de son côté la star du stand-up Katy Griffin, ostracisée en 2017 après avoir posté une photo de la tête décapitée de Donald Trump en 2017. "Désormais, nous allons devoir nous inquiéter de savoir qui sera le prochain Will Smith dans un comedy club ou un théâtre."