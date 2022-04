Will Smith réapparaît tout sourire en Inde un mois après le scandale de la gifle

Sur une vidéo partagée par Page Six et TMZ, Will Smith descend d’une voiture et prend la pose avec ceux qui lui demandent. On le voit également saluer les photographes installés sur le trottoir d’en face qui hurlent son nom. Barbe grisonnante et t-shirt blanc, l’acteur semble détendu et reposé. En témoigne le sourire qu’il affiche sur un cliché pris aux côtés d’un agent de sécurité. La presse américaine ne connaissait encore rien des motifs de son voyage en Inde.