Agressions et comportements sexuels déplacés : le leader du groupe Arcade Fire dans la tourmente

Côté musique, c’est l’un des groupes les plus admirés de la scène alternative. Révélés en 2004 avec l’album Funeral et l’hymne "Wake Up", les Canadiens d’Arcade Fire enchaînent les succès et les tournées mondiales. Ce collectif à géométrie variable, connu pour son engagement politique et caritatif, est aujourd’hui bouleversé par les accusations qui pèsent sur son leader Win Butler, 42 ans. Chanteur et guitariste, il est la tête pensante de la formation avec son épouse, la chanteuse et accordéoniste Régine Chassagne, 46 ans, avec qui il a eu un fils en 2013.

Site musical de référence, Pitchfork dévoile les témoignages de trois femmes qui affirment avoir été victimes de comportements sexuels déplacés de la part du musicien de 2016 à 2020. Une quatrième victime présumée, qui se présente comme non binaire, affirme avoir été agressée sexuellement à deux reprises en 2015. Ces quatre personnes, qui s’expriment sous pseudo, ont communiqué au média spécialisé des captures de SMS et de messages Instagram. Leurs témoignages ont été corroborés par plusieurs parents et amis qui estiment que le chanteur a abusé de leur admiration à son égard.