"Wokisme", "NFT", "passe vaccinal", "Kakapo"... 150 nouveaux mots entrent dans le Larousse

Les progrès technologiques ne sont pas non plus en reste. Les "jetons non fongibles"(NFT en anglais, JNF en français) sont désormais définis. Il s'agit d'un "fichier numérique non reproductible et infalsifiable représentant un actif unique, objet virtuel ou physique (œuvre d'art, tweet, morceau de musique, etc.), qui est répertorié dans une blockchain et auquel est associé un certificat digital d'authenticité et de propriété". Dans la continuité, le "crypto art" est également consacré.

Par ailleurs, la pandémie du Covid-19 est un pourvoyeur important de nouveautés parmi lesquelles "Covid long", "passe vaccinal" et "sanitaire", "vaccinodrome", mais aussi "commerce essentiel". On retrouve aussi les termes "enfermiste" et "rassuriste" pour caractériser les deux discours antagoniques sur les mesures de santé publique.

Parmi les mots étrangers, le fromage chypriote, "l'halloumi", fait son apparition. Il côtoiera dorénavant le "konjac" (plante japonaise), le "kakapo" (perroquet néo-zélandais), la "chick lit" (littérature pour jeunes femmes en anglais), le "tomte" (lutin suédois) ou encore le "yodel" (technique de chant des Alpes germanophones).