Woody Allen est à Paris pour tourner son nouveau film, le casting bientôt dévoilé

"Vous savez, je suis quelqu’un qui travaille tout le temps", nous avouait-il cet été. "Je ne suis pas le genre de personne qui va dans les fêtes. Je ne socialise pas. Je me lève le matin, je me mets au boulot et je n’arrête pas. Certains trouvent que c’est une façon de vivre très ennuyeuse. C’est certainement très petit bourgeois et pas franchement excitant. Mais c’est pour ça que j’étais heureux durant la pandémie : parce que je pouvais écrire tout le temps."