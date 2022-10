Yann Moix condamné en appel pour avoir diffamé son frère Alexandre

La guerre fratricide se poursuit. L'écrivain et réalisateur Yann Moix a été condamné en appel pour avoir diffamé son frère Alexandre, qu'il avait qualifié de "très, très proche" de l'extrême droite, selon un jugement dont l'AFP a obtenu copie mardi. Relaxé en première instance dans cette affaire en novembre 2021, Yann Moix a été condamné par la cour d'appel de Paris, le 13 octobre, à payer 1000 euros de dommages et intérêts, et 3000 euros au titre des frais de justice du plaignant.

Alexandre Moix, 49 ans, reprochait à son célèbre frère de 54 ans, divers propos tenus lors d'une émission télévisée sur C8 en novembre 2019. La cour en a retenu deux à caractère diffamant : "Mon frère était très, très proche de groupuscules néonazis", et "C'est lui, Alexandre Moix, qui était proche de groupes d'extrême droite". Les deux hommes se vouent une rancœur très tenace, qui remonte à l'enfance. Chacun reproche à l'autre de nuire à sa réputation par de violentes attaques verbales.