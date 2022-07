Yann Moix raconte sa douloureuse rupture avec Marie-Pierre

Il a beau se présenter comme un prédateur sexuel repenti, s'installer dans une relation durable semble toujours aussi compliqué pour Yann Moix. Dans ''M'', le magazine du Monde, le nouveau chroniqueur de Laurent Ruquier dans ''On n'est pas couché'' a raconté sa douloureuse rupture avec Marie-Pierre, alias Hong-jung. La jeune femme avait pourtant pour elle d'avoir été adoptée après avoir été abandonnée par sa mère en Corée.

En effet, il y a quelques mois, Yann Moix, ''inadapté à la famille'', avait déclaré dans Voici ne tomber ''amoureux que de filles adoptées''. ''La notion de famille m’agresse. Quand il y a plusieurs personnes d’une même famille dans une pièce, tout cet ADN regroupé me donne la nausée. Pour moi, être à table avec ses parents, c’est déjà de l’in­ceste'', avait dit ce pro du buzz.

Las, si Marie-Pierre n'a pas été élevée par ses parents biologiques, il lui manquait une qualité : celle d'être nullipare. ''Je suis resté trois ans avec elle. Elle avait deux enfants. Au moment où ils sont venus vivre chez moi, j’ai paniqué. Je n’ai jamais été père de ma vie. Je vis seul. Devant la réalité réelle, comme dirait Charles Péguy, j’ai craqué et je lui ai dit : 'Ça va pas être possible'. Ce qui a suffi à créer un chaos irréversible qui m’a fait perdre cette jeune femme.'', a-t-il expliqué à ''M''.



Voyage en Corée avec Marie-Pierre

Un peu paradoxalement, celui qui reçu en 2013 le prix Renaudot pour son roman Naissance a accompagné Marie-Pierre à la recherche de sa mère biologique. ''Marie-Pierre, je l’ai emmenée en Corée, je l’ai persuadée de faire des démarches pour retrouver sa mère biologique, qui l’avait abandonnée à 3 mois et demi. Comme je fais un documentaire sur les deux Corées, j’ai eu quelques facilités administratives, et on l’a retrouvée. Par pudeur, je suis resté derrière la porte vitrée pour filmer deux heures de pleurs. Un moment inouï'', a-t-il raconté.

Quant aux prochaines sur la liste de Yann Moix, elles peuvent au moins se féliciter de ne pas être prises pour des prostituées. ''A 25 ans, je me suis juré qu’à 40, je cesserais de considérer que je vis dans un supermarché géant, où la fille est une prestataire de service. J’ai tenu parole'', a-t-il confessé.



