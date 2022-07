VIDÉO - Yannick Noah offre un miniconcert à Emmanuel Macron en visite au Cameroun

À 62 ans, l'un des Français les plus populaires, grâce notamment à son succès dans la musique, a hérité du titre de chef traditionnel au décès de son père en 2017. C'est ici que ce natif de Sedan (Ardennes), a vécu son enfance, entre 2 et 12 ans, lorsque ses parents sont rentrés dans le pays paternel. "C'était très différent à l'époque. J'ai grandi au milieu de la brousse, j'allais à la rivière car il n'y avait ni eau ni électricité. Avec le temps, la ville a entouré le village et il est devenu un quartier de Yaoundé", raconte le père de cinq enfants.