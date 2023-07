"Yo Mama" avec Claudia Tagbo, Zaho et Sophie-Marie Larrouy : "C'était un vrai challenge de rapper"

"C'était un vrai challenge de rapper, mais on a été bien accompagné, c'est passé crème !", admet Claudia Tagbo qui s'est transformée en bête de scène aux côtés de Zaho et de Sophie-Marie Larrouy. "En réalité, on a commencé par la musique avant de tourner. Si ça n'avait pas été concluant, on ne serait pas allées au bout du projet. Le but du rap, ce n'est pas d'être excellent, c'est d'être sincère et crédible", poursuit la chanteuse Zaho, qui fait ici ses premiers pas de comédienne. "Moi, je laisse le public décider si je suis crédible ou pas !", s'amuse Claudia Tagbo, qui sera à la rentrée prochaine l'héroïne d'une série baptisée R.I.P sur TF1.

Bien que le rap soit la musique la plus écoutée en France, il existe en réalité très peu de films sur cet univers. "Comme on aime beaucoup le rap, il y a une certaine tendresse pour les erreurs de ces enfants qui se ressent aussi. Le sujet est traité de manière vraiment affectueuse", estime Sophie-Marie Larrouy qui salue le scénario écrit par Amadou Mariko, lui-même issu d'un quartier modeste.