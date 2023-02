"You" : le meurtrier préféré de Netflix s’exile à Londres pour une saison 4 façon Agatha Christie

Devenu ami avec une bande de riches héritiers de la haute société british insupportables - "un cercle de blaireaux privilégiés" selon lui - Joe se retrouve au cœur de la tempête quand les meurtres se multiplient autour de lui. Habitué à être le maître du jeu, il devient cette fois le pion de quelqu’un d’autre bien décidé à le faire plonger. Après avoir lorgné du côté du soap façon Desperate Housewives dans la saison 3, You s’inspire très librement des enquêtes d’Agatha Christie en donnant naissance à son propre whodunnit. C’est plutôt convenu, plus violent et grotesque que les saisons précédentes. Les ultra-riches en prennent pour leur grade, sans jamais trouver la subtilité de The White Lotus. Mais on ne sait par quel miracle, l’ensemble parvient tout de même à nous tenir en haleine.