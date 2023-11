Léna Situations et Seb la Frite, icônes des réseaux sociaux, élus "couple le plus influent d’Internet" par "GQ"

"GQ" a choisi de désigner Léna Situations et son compagnon Seb La Frite "couple le plus influent d’Internet". Deux icônes de la jeune génération qui cumulent des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Dans un entretien au magazine, ils révèlent les coulisses de leur rencontre... et leur grand projet pour la retraite.

Elle, c’est Léna Mahfouf, 26 ans, la reine des influenceurs made in France, plus connue des internautes sous le pseudonyme de Léna Situations. Lui, c’est Sébastien Frit, alias Seb La Frite, 27 ans, youtubeur passionné de rap et d'aventure. Icônes de leur génération, ils viennent d’être élus "couple le plus influent d’Internet" à l'occasion des GQ Awards 2023, remis ce jeudi 30 novembre au soir à Paris. L'occasion de poser pour la première fois ensemble à la Une du magazine masculin.

Léna, c’est 4,5 millions de followers sur Instagram, 2,6 millions d’abonnés sur YouTube et 3,2 millions sur TikTok. Ex-étudiante en marketing, elle a fait de son quotidien un business lucratif sans égal grâce à ses publications rémunérées par les marques qui l’invitent en voyage autour du monde, aux défilés de la Fashion Week, sur le tapis du gala du MET ou sur les marches du Festival de Cannes.

Cannes 2023 : Lena Situations monte les marches de "The Idol" Source : TF1 Info

En 2020, elle est parvenue à créer la sensation dans le milieu de l’édition en décrochant la première place des ventes de livres avec Toujours plus, un ouvrage de développement personnel dont le titre résume bien sa démarche. Depuis 2022, elle est à la tête de Hôtel Mahfouf, sa propre marque de vêtements et d’objets lifestyle qui investit des boutiques éphémères dans les grandes villes.

Séb, c’est 3,5 millions de followers sur Instagram, 5,6 millions d’abonnés sur YouTube et "seulement" 816.000 sur TikTok. Auteur d’un web-documentaire culte sur le rap, il est allé interviewer le Dalaï Lama en Inde avant d'explorer la Papouasie occidentale avec des spéléologues pour TFX. En 2021, il a réalisé un freestyle en chute libre à plus de 200 km/h pour le compte d’une célèbre marque de boisson énergétique...

Croyez-le ou pas, Léna et Seb se sont rencontrés en 2019 lors d’une convention de youtubeurs à Genève. "Je suis allée à ce salon et tout le monde était très sympa", raconte la jeune femme à GQ. "Il y avait une personne qui ne me calculait pas trop, c’était Sébastien. C’est moi qui ai eu le crush en premier... J’ai travaillé dur, je me suis donnée corps et âme pour qu’il se rende compte que j’étais bien pour lui."

Omniprésents sur les réseaux, les deux influenceurs se sont aimés en cachette pendant près de six mois. "Je voulais éviter ce qui se passe souvent sur les réseaux sociaux, lorsqu’une fille est en couple avec quelqu’un qui est lui aussi médiatisé", avoue Léna. "Tu deviens vite 'la copine de', 'la femme de' ou 'la chérie de'. Je voulais éviter cela."

Ce sont finalement les internautes qui ont découvert leur idylle, d’une manière plutôt surprenante. "Un jour, Lena a fait une story avec ma main", explique Seb. "Ils se sont mis à comparer toutes les mains, avec tous les indices qu’ils avaient. Ils ont trouvé que c’était la mienne car j’ai un grain de beauté minuscule sur ma main gauche. Comme dans Les Experts, ils ont recoupé les infos et ils ont dit : 'C’est lui, c’est Seb !'".

S’ils fourmillent de projets à court terme, Léna et Seb pensent déjà à la suite. Et même à la retraite. "Pour moi, la vie de rêve après avoir fini de travailler, c’est une grande maison avec de la place pour que tous les copains viennent", avoue Léna. "Et un chien, obligatoirement. Ça sert à quoi d’avoir vécu si tu n’as pas de chien ?". Pas mieux.