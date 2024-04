"Honoré et reconnaissant", Omar Sy inaugure un cinéma à son nom dans sa ville de Trappes

La star de "Lupin" et de "Intouchables" était de retour ce samedi à Trappes, la ville des Yvelines où il est né et où il a grandi. La municipalité a tenu à lui rendre hommage en rebaptisant à son nom Le Grenier à Sel, un cinéma qu'il fréquentait adolescent. Ému, l'acteur a assisté à l'inauguration en présence de son épouse Hélène et son ami d'enfance, l'humoriste Jamel Debbouze.

Tout un symbole. Alors qu’il est devenu l’un des acteurs français les plus connus dans le monde, Omar Sy a fait escale ce samedi 27 avril à Trappes, la ville des Yvelines où il est né et où il a grandi, afin d’inaugurer un cinéma à son nom. Un événement auquel ont assisté quelque 200 personnes parmi lesquelles son épouse Hélène et l’humoriste Jamel Debbouze, son ami d’enfance.

"Aux Trappistes, j’aimerais vous renouveler ma gratitude pour la fraternité et la chaleur partagées ensemble", a écrit la star en légende d’une série de photos postées sur son compte Instagram. "À tous les jeunes avec lesquels j’ai échangé hier, merci pour ces moments, gardez votre curiosité et votre persévérance, elles vous conduiront au-delà de tout […] Merci à tous pour cet hommage fort en symbole, je suis si honoré et reconnaissant."

Le cinéma Omar Sy n’est pas une construction nouvelle. Il s’agit en réalité d’un bâtiment historique du XVIème siècle, le plus vieux de la ville. Depuis 1979, il accueillait le Grenier à Sel, un cinéma où l’acteur a nourri sa passion du Septième art dans la salle principale, baptisée Jean Renoir. Alors qu'il vit désormais aux États-Unis, la ville de Trappes lui a fait la surprise en lui annonçant la nouvelle le mois dernier.

Omary Sy, 46 ans, vient de publier Viens on se parle (Albin Michel), un livre d’entretiens réalisés avec la journaliste Elsa Vigoureux. Racisme, religion, politique… Il y aborde de nombreux sujets tout en rappelant son attachement à la ville où son père sénégalais et sa mère mauritanienne ont posé leurs valises dans les années 1960.

Dans un entretien accordé ce dimanche au Parisien, la star de la série Lupin confirme d'ailleurs son envie de racheter l’appartement où il a grandi. "Tout ce que je peux faire pour me relier à mon enfance, je le fais", explique-t-il. "Acheter cet appartement, ce serait aussi offrir un cadeau à la fratrie parce qu’on y est tous très attachés. Mais il n’est pas malheureusement pas en vente."