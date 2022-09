"Ce serait bafouer ce que je suis" : non-vaccinée contre le Covid, Zaz renonce à chanter au Québec

"Je n’ai pas pris position jusqu’alors, car ayant contracté plusieurs fois le Covid, je n’avais pas besoin de vous écrire et surtout, je sentais que ça n’était pas le bon moment pour moi pour m’exprimer", poursuit Zaz, 42 ans. "De plus, j'ai réussi à faire l’ensemble des dates depuis mars dernier à l’international en montrant pattes blanches", ajoute la jeune femme, précisant qu’elle s’était soumise à des tests PCR et des périodes d’isolement.

"Aujourd’hui, la question se repose et je n’ai pas d’autre solution que de vous dire ceci : je ne peux pas dire oui quand je ressens non. Ce serait bafouer ce que je suis, ne pas me respecter... Je respecte le choix de chacun et j’ai aussi mon libre arbitre à ce sujet. J’en décevrais peut-être certains mais je sais que beaucoup me comprendront", conclut la chanteuse, espérant que l’évolution de la situation sanitaire lui permettra de reprogrammer ses dates dans un futur proche.