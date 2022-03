Rammstein revient aux affaires avec un nouvel album et un clip (presque) sage

La cinquantaine bien tassée, les membres de Rammstein se seraient-ils enfin assagis ? On serait tenté d’y croire en découvrant la longue intro au piano de "Zeit", le premier extrait et titre d’un nouvel album à paraître le 29 avril prochain. Il est accompagné d’un clip spectaculaire qui s’ouvre par des images des six musiciens, flottant sans vie sous la surface de la mer où leur embarcation a chaviré quelques instants plus tôt après avoir croisé la route de la mort.

Métaphorique au possible, cette vidéo qu’on doit à leur compatriote chanteur et cinéaste Robert Gwisdek marque le coup d’envoi d’un retour aux affaires très attendu par les fans. Trois ans à peine se sont en effet écoulés depuis la sortie du dernier album éponyme du groupe, suivi d’une tournée mondiale passé par Paris la Défense Arena à l’été 2019.

Le chanteur Til Lindemann et ses partenaires auraient dû passer une partie de l’année suivante sur les routes si la pandémie n’en avait décidé autrement. Ils ont donc mis à profit les périodes de confinement pour enregistrer un nouveau disque aux Studios de La Fabrique, à Saint-Rémy de Provence, comme son prédécesseur.