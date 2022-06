Idoles des ados et couple discret, Zendaya et Tom Holland triomphent aux MTV Awards

Depuis l’été 2021, les deux stars des ados vivent en effet une idylle à l’abri des regards, ou presque. "L’un des mauvais côtés de notre célébrité, c’est que notre privée n’est plus sous notre contrôle", avouait Tom Holland en novembre dernier à GQ après la publication de plusieurs clichés les montrant en train de se s’embrasser. "Un moment que vous croyez appartenir à deux personnes devient un moment partagé avec le monde entier."

Pour en savoir plus, ça se passe sur les réseaux sociaux. Le 1er juin, Zendaya a ainsi fêté les 26 ans de son compagnon en publiant sur Instagram un cliché en noir et blanc sur lequel ils posent dans les bras l’un de l’autre. Et en légende ce message qui a ravi leur public : "Le plus joyeux des anniversaires à la personne qui me rend la plus heureuse". Mignon, n’est-ce pas ?