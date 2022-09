ZEvent 2022 : le marathon caritatif en ligne revient, Alain Chabat s'invite au casting

Concrètement, comment ça se passe ? Durant tout le weekend, les "streamers" sont réunis du côté de Montpellier, dans une vaste salle équipée d'ordinateurs, caméras et autres micros. L'idée est de multiplier les diffusions en direct, chacun via sa chaîne sur la plateforme Twitch, tout en incitant les spectateurs (membre de leur communauté ou non) à faire un ou plusieurs dons. Après Action contre la faim, Médecins sans frontières ou encore la Croix-rouge lors de précédentes éditions, ce sont 4 associations qui sont, cette année, mises en avant et soutenues financièrement. Sea Shepherd, la Ligue de Protection des oiseaux, WWF, et Sea cleaners sont les bénéficiaires, ayant tous en commun leur engagement dans la protection de l'environnement.

Le coup d'envoi de ce ZEvent 7e du nom a été lancé vendredi soir, précédé la veille d'un grand concert au Zénith de Montpellier avec Soprano ou BigFlo & Oli parmi les têtes d'affiche. Ce samedi, à la mi-journée, plus de 40 streamers étaient en direct, tandis que plus d'1,5 million d'euros avait déjà été récolté. Certains participent à des événements "officiels", planifiés en amont par les organisateurs, quand d'autres se fixent des défis tout au long de la journée : tournoi de padel, séances de peinture, concours de rodéo ou dégustation d'aliments insolites (et odorants) sont notamment au menu des directs ce weekend. Le tout ponctué d'entretiens avec les responsables des associations retenues, venus expliquer leur mobilisation et apporter des précisions sur la manière dont seront utilisés les dons.