2 millions d’emplois industriels ont-ils disparu en 20 ans, comme le déplore Fabien Roussel ?

L’Insee est capable de remonter jusqu’à 1970 pour évaluer le nombre d’emplois salariés par secteur, d’après le nombre de personnes enregistrées par l’administration. Au premier trimestre 2021, 4,1 millions de personnes étaient employées dans l’industrie. Au premier trimestre 2021, on comptait 3,1 millions de salariés dans ce secteur. 1 million d’emplois ont donc disparu en 20 ans, d’après les données officielles. Soit la moitié du chiffre avancé par Fabien Roussel pour pointer le déclin de l’industrie française. Ces 2 millions d’emplois perdus renvoient plutôt à 40 ans de désindustrialisation en France.

En novembre 2020, un rapport sur le sujet a justement été remis par France Stratégie à l’Assemblée nationale. Cette étude revient donc sur le choix des politiques industrielles menées et pointe du doigt le fait que "la France est, parmi les grands pays industrialisés, celui qui a subi la plus forte désindustrialisation durant les dernières décennies". D’après l'institution rattachée au gouvernement, "depuis 1980, les branches industrielles ont perdu près de la moitié de leurs effectifs (2,2 millions d’emplois), et l’industrie ne représente plus, aujourd’hui, que 10,3 % du total des emplois". Cette perte d’emplois se concentre surtout sur 30 ans, avec 2,1 millions de salariés en moins de 1980 à 2010 dans l’industrie, selon l’Insee, contre 200.000 entre 2010 et 2020. Contactée, l’équipe de Fabien Roussel confirme bien qu’il s’agit de plus de 2 millions d’emplois perdus en 40 ans et non en 20 ans.