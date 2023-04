4,9% d'inflation attendue en 2023, soit davantage que prévu

Les prix grimpent encore plus vite que ce que les dernières prévisions laissaient penser. D'après ce qu'a indiqué, ce jeudi 20 avril, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno le Maire, l'inflation sur l'année 2023 est attendue à 4,9%. Un niveau plus élevé que les 4,2% estimés lors des dernières prévisions. À titre de comparaison, la hausse généralisée des prix avait atteint 5,2% sur un an en 2022.