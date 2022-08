45% des demandes de crédit immobilier rejetées : pourquoi les courtiers dénoncent le taux d'usure

Chaque trimestre, la Banque de France établit des taux d'usure valables pour le suivant, à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de prêt, augmentés d'un tiers. Ce seuil d'usure fixe un plafond au taux effectif annuel global (TAEG), que les prêteurs ne pourront pas dépasser, sous peine de poursuites.

Au 1er juillet dernier, par exemple, le taux d'usure d'un prêt à taux fixe de 20 ans et plus, a été fixé à 2,57%. Il comprend le taux d'intérêt de base, les frais et commissions, et les primes de l'assurance-emprunteur. Les banques refusent d'abaisser le taux d'intérêt proposé, et les emprunteurs sont au maximum de leur apport. Le coût de l'assurance achève de surcharger le dossier, pesant notamment lourd sur les emprunteurs les plus âgés.

Selon les professionnels, avec la forte hausse des taux d'intérêt, le plafond de l'usure serait désormais trop bas, et directement à l'origine de près de la moitié des rejets de dossiers (45%).