Mi-mai, le groupe Stellantis a rappelé plus de 600.000 véhicules Citroën et DS dans le monde en raison d'airbags défectueux. Plusieurs accidents mortels liés à ces appareils de sécurité, fabriqués par l'ex-groupe japonais Takata, avaient déjà provoqué l'un des plus importants scandales de consommation de l'histoire. Aujourd'hui, plusieurs victimes se battent pour faire entendre leur souffrance.

Un des plus graves scandales de consommation de l'histoire. Parfois méconnue, l'affaire des airbags défectueux de la marque Takata, révélée au milieu des années 2010, a resurgi dans l'actualité ces dernières semaines. Mi-mai, le groupe français Stellantis a rappelé 497.000 véhicules Citroën C3 et 108.000 DS DS3 dans le monde pour des risques liés à ces appareils de sécurité contenus dans les voitures. Au total, plus de 605.000 engins sont concernés, dont plus de 245.000 en France, a précisé la multinationale, via un porta-parole. Tous ces modèles ont été vendus entre 2009 et 2019 et ne sont plus commercialisés aujourd'hui.

Il y a un an, Tristan Guérin, jeune conducteur de 26 ans, est mort à cause d'un dysfonctionnement d'un airbag dans sa Citroën C3. Après un banal accrochage dans les embouteillages à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ce dernier s'est déclenché, mais a projeté un objet métallique tranchant vers son visage, le tuant sur le coup. Depuis, sa famille se bat pour lui rendre justice. "Je ne pourrai pas m’arrêter tant que les responsables ne seront pas punis", a promis son père, Bruno Guérin, lors d'un entretien accordé à TF1 ce jeudi.

Un changement de composant mis en cause

La mort de Tristan Guérin interpelle, car les cas d'airbags défectueux sont connus sur de nombreux véhicules depuis le début de l'affaire Takata, en 2014. Le groupe japonais, ex-numéro 2 mondial du secteur et fournisseur de nombreux constructeurs automobiles, est alors accusé par les autorités américaines d'avoir dissimulé des dysfonctionnements dans ces appareils de sécurité. Plusieurs accidents mortels, similaires à celui du Guadeloupéen, sont relevés et des millions de voitures sont rappelées à travers le monde. En 2017, au moins 16 décès et 180 blessures sont décomptées dans le monde à cause de cette anomalie.

La raison des problèmes répétés des airbags est progressivement identifiée. Un changement de composant, réalisé depuis 2001 par Takata pour fabriquer ses produits, serait en cause. L'utilisation de nitrite d'ammonium sans agent desséchant aurait conduit les technologies à se détériorer au bout de plusieurs années. Car le gaz, à long terme, ne résiste pas à des conditions météorologiques humides et chaudes, ce qui explique d'ailleurs que les victimes aient d'abord été repérées dans les régions du sud des États-Unis. Depuis, en France, plusieurs autres cas, ayant conduit à des décès ou de graves blessures, ont été identifiés dans plusieurs territoires ultramarins dont le climat correspond à ces critères, comme en Guyane ou à la Réunion.

36 millions de véhicules rappelés dans le monde

Ford, Mazda, Toyota, Honda, General Motors… De nombreuses grandes marques, clientes de Takata, ont été concernées par des rappels. Au total, plus de 36 millions de véhicules ont dû être rendus. Criblé par les dettes et étouffé par les pénalités à payer, le groupe nippon ne survit pas au scandale. Il doit notamment régler une amende XXL d'un milliard de dollars pour éviter les poursuites judiciaires aux États-Unis. En 2018, Takata dépose le bilan et est racheté par une entreprise chinoise. Mais de nouvelles vagues de rappels sont toujours lancées aujourd'hui.

À l'époque, son PDG, Shigehisa Takada, s'était longuement incliné pour demander pardon aux victimes de ces défaillances. "Nous avons causé beaucoup de soucis à nos soutiens, à ceux qui ont coopéré avec nous", avait souligné l'homme d'affaires. "Au nom de Takata, je m'excuse du plus profond de mon cœur." En France, la dernière communication de Stellantis sur les dysfonctionnements rencontrés sur les véhicules Citroën a été suivie par l'envoi d'une lettre aux propriétaires de ces voitures. Ils sont invités à se faire enregistrer sur un portail spécifique, puis à effectuer une réparation dans un garage.