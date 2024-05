À Paris et en Île-de-France, un habitant sur 74 est millionnaire

Le cabinet Henley & Partners a publié ce jeudi 9 mai son classement annuel des villes aux habitants les plus riches. Si New York est à la première place, Paris et l'Île-de-France figurent en septième position. Un Francilien sur 74 est millionnaire, un chiffre en hausse de 12 % sur un an.

165.000. C'est le nombre de millionnaires habitant à Paris et en Île-de-France. Soit le résultat de l'étude dévoilée ce jeudi 9 mai par le cabinet Henley & Partners, basé en Suisse. La région figure ainsi au septième rang. Un habitant sur 74 y est millionnaire. Autre enseignement de ce classement : 23 milliardaires résident en Île-de-France.

Impossible en revanche de savoir plus précisément leur profil ou de connaître dans quels quartiers ils vivent. Une autre région française se distingue dans cette étude : la Côte d'Azur, des villes de Nice à Èze, qui pointe à la 44ᵉ place.

Les millionnaires fuient la Russie

Comme l'année dernière, la ville préférée des millionnaires reste New York : un habitant sur 23 y possède plus d'un million de dollars et 60 plus d'un milliard. S'ensuivent la baie de San Francisco, avec la Silicon Valley, et Tokyo. La première ville européenne se révèle Londres, mais c'est Shenzhen, en Chine, qui s'est le plus enrichi : 140 % d'augmentation en un an. En revanche, conséquence possible de la guerre en Ukraine : Moscou a vu fuir presque un quart de ses millionnaires. Pour établir ce classement, Henley & Partners s'appuie sur les données de la société sud-africaine New World Wealth.

Dans un communiqué, Henley & Partners affirme que "la solide performance des marchés financiers" a permis aux villes les plus riches de s'enrichir encore davantage. Ces prochaines années, Bangalore, en Inde, Scottsdale, aux États-Unis, ou encore Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam, sont pressenties pour intégrer le top 50. En revanche, l'Afrique est toujours la grande absente.