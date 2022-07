Abonnements en ligne : qu'est-ce que la "résiliation en 3 clics", adoptée par les députés ?

C'est l'une des (rares) mesures qui mettent d'accord la majorité et l'opposition dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Les députés ont adopté ce jeudi à l'unanimité la "résiliation en 3 clics". Comprise dans les articles 7, 8 et 9 du projet de loi, cette mesure doit faciliter la résiliation des abonnements souscrits en ligne.

"Les Français auront désormais la possibilité de changer d'abonnement beaucoup plus facilement", s'est réjouie Olivia Grégoire sur Twitter. La nouvelle ministre déléguée aux PME, au Commerce, à l'Artisanat et au Tourisme, en charge des questions de consommation, avait plaidé, deux jours plus tôt, lors d'un point presse, pour l'adoption de ces articles, qui "ont vocation à protéger les consommateurs dans un contexte où cela n'a peut-être jamais été aussi important".