Accusé de fournir du carburant aux avions militaires russe, TotalEnergies dément

En dévoilant ces éléments, Le Monde évoque de "graves accusations qui augmentent la pression sur le géant français". Et précise que TotalEnergies demeure le seul parmi les grands groupes pétroliers occidentaux à avoir fait de choix de poursuivre l’exploitation d’hydrocarbures russes suite à l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, en février dernier.

Mis en cause, TotalEnergies a répondu par la voie d'un communiqué, soulignant en préambule que l'entreprise réaffirmait "sa condamnation la plus ferme de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, qui a des conséquences tragiques pour la population ukrainienne et menace la paix en Europe". Dans sa réponse, le groupe insiste sur le fait qu'il "n’est pas opérateur des installations de Terneftegaz qui sont opérées par du personnel de Novatek au sein de Terneftegaz". L’activité de Terneftegaz, peut-on lire, "est autofinancée et TotalEnergies SE n’a pas apporté de capital à Terneftegaz depuis 2015". La firme française ajoute qu'elle ne "perçoit pas de dividende de Terneftegaz depuis février 2022".