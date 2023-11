Achat de véhicules propres : l'aide régionale désormais soumise à un critère écologique en Île-de-France

La région francilienne fait évoluer ses critères d'éligibilité à la subvention accordée en cas d'achat de véhicules propres. Un critère écologique, à savoir le bilan carbone du pays de production, fait en effet son apparition. Objectif : en finir avec les aides impliquant des "constructeurs qui ne sont pas écologiquement vertueux".

Des aides plus importantes, mais accordées selon des critères plus stricts. C'est, en substance, ce qu'a acté la Région Île-de-France concernant la subvention accordée en cas d'achat de véhicules propres. Le coup de pouce de la région francilienne sera ainsi désormais conditionné au bilan carbone du pays de production, peut-on lire dans un communiqué publié ce vendredi, après le vote de ce nouveau critère en commission permanente.

"La Région Île-de-France souhaite conjuguer transition écologique et souveraineté industrielle, pour limiter l’importation de pollution carbone", résume le document, soulignant qu'"elle veut mettre un terme aux aides à l’acquisition de véhicules propres provenant de constructeurs qui ne sont pas écologiquement vertueux en matière de bilan carbone, comme c’était le cas jusqu’à présent."

Des critères plus stricts pour une aide plus élevée

Plus en détail, pour bénéficier de cette précieuse aide, l’assemblage final des voitures électriques devra dorénavant être fait dans un pays de l’Union européenne où moins de 110 g de CO2 sont émis pour produire 1 kWh d’électricité (norme respectée par la France). En contrepartie, l’aide régionale accordée à tous les Franciliens de grande couronne verra son montant fortement augmenter.

Il a en effet été acté une hausse de 50 % du montant de l’aide de la région pour les particuliers, qui peut désormais aller jusqu’à 9000 euros, contre 6000 jusque-là. Elle peut atteindre 15.000 euros s'il s'agit de véhicules hydrogènes. À noter que le critère d'éligibilité portant sur la nécessité de travailler dans une zone à faibles émissions (ZFE) a, lui, été supprimé.

Concernant les entreprises, le nombre de véhicules aidés a été élevé à dix camionnettes contre cinq par entreprise jusque-là. Pour les véhicules hydrogène, utilitaires et poids lourd, le montant de l'aide peut à présent atteindre 30.000 euros. Les communes de moins de 10.000 habitants seront, elles aussi, éligibles au dispositif pour leur flotte municipale.

À noter que la région Ile-de-France est la première collectivité de France à inscrire un tel critère dans l’achat de véhicule. Mais lors d'une interview exclusive accordée à TF1 en septembre dernier sur les contours du nouveau bonus écologique qui évolue en 2024, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher avait expliqué la raison de ce durcissement des critères d’attribution, qui exclura de fait des modèles très populaires. "Aujourd'hui, on a des entreprises en France et en Europe qui fabriquent en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre, et à l'autre bout du monde, on fabrique avec de l'électricité qui est au charbon avec une empreinte environnementale qui est très élevée", expliquait alors cette dernière dans un reportage à retrouver en tête de cet article.

Les voitures "qui sont produites en France et en Europe qui devraient être lancées l'année prochaine, comme la nouvelle R5 ou le nouveau Scenic, devraient bénéficier de ce bonus écologique", assurait encore la ministre, évoquant par ailleurs la Fiat 500 ou encore la Peugeot 208.