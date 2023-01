Achat immobilier : que va changer la révision mensuelle du taux d'usure ?

La Banque de France cherche la parade pour éviter un gel du marché de l'immobilier. Depuis plusieurs mois, en raison de la hausse des taux consécutive à l'inflation, de nombreux Français ont négocié un crédit immobilier à des conditions moins favorables que précédemment. Problème : un nombre conséquent de dossiers ont été refusés. En cause, le taux d'usure.

Ce dispositif, né en 1966, permet de protéger l'acquéreur en plafonnant l'ensemble des frais d'un prêt immobilier. Depuis le 1er janvier dernier, il est fixé à 3,57% pour un emprunt de 20 ans et plus : aucune banque ne peut autoriser un crédit à un taux supérieur à cet indicateur. Or, le taux moyen (hors assurances et frais annexes) s'en approche. En décembre, il était mesuré à 2,04%, selon la Banque de France.

En protégeant le consommateur d'un emprunt trop coûteux, le taux d'usure limite aussi le nombre de prêts accordés, et réduit ainsi le nombre d'acquisitions sur le marché de l'immobilier. "Le crédit, s'il n'est pas impossible à obtenir, est toujours accordé au goutte à goutte", expliquait début janvier à TF1info Olivier Lendrevie, expert en courtage de crédit.