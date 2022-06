Intempéries : ce que prévoit le régime des calamités agricoles envisagé par le gouvernement

Le montant des dommages est calculé à partir de barèmes établis au niveau départemental et validés par les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Il ne tient pas compte des caractéristiques particulières de chaque exploitation en termes de rendement et de prix de vente.

Seuls les dommages supérieurs à 1 000 euros sont indemnisés. Les taux d’indemnisation diffèrent selon les cultures et les types de fonds.