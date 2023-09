Quelles voitures électriques pourront continuer à bénéficier du bonus écologique ? Nos infos exclusives

Les voitures "qui sont produites en France et en Europe qui devraient être lancées l'année prochaine, comme la nouvelle R5 ou le nouveau Scenic, devraient bénéficier de ce bonus écologique", assure en revanche la ministre, évoquant par ailleurs la Fiat 500 ou encore la Peugeot 208. "C'est gagnant pour les Français, c'est gagnant pour l'emploi et c'est gagnant pour la planète", poursuit-elle, avant de préciser : "Les producteurs doivent justifier les critères de la clause environnementale et nous aurons la liste des véhicules éligibles d'ici à la fin de l'année".

"Dans le même temps, nous allons renforcer le bonus écologique pour faire en sorte que les voitures électriques soient plus accessibles, notamment aux Français qui ont des revenus moyens et qui utilisent beaucoup leur voiture", annonce-t-elle par ailleurs. "Notre objectif, c'est d'augmenter le bonus écologique pour réduire le prix des voitures électriques que payent les Français et en particulier les voitures qui ont un bon bilan environnemental", poursuit-elle, sans préciser pour l'heure dans quelles proportions et selon quelles modalités l'aide sera renforcée.