Chèque énergie bois : l'ouverture des demandes finalement reportée au 27 décembre

Ce chèque, d'une valeur de 50 à 200 euros et mis en place pour contenir la flambée des prix de l'énergie, concerne "70% des ménages se chauffant principalement au bois", fait savoir le ministère de l'Économie, pour un coût de 230 millions d'euros, selon Bercy. Son montant dépend notamment "du revenu des ménages", poursuit le ministère.

Selon le décret paru ce vendredi au Journal Officiel, le chèque atteindra 100 ou 200 euros pour les Français dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14.400 euros et 50 ou 100 euros pour ceux dont le revenu fiscal est compris entre 14.400 et 27.500 euros. Par exemple, "un couple avec un enfant qui touchait moins de 4000 euros par mois en 2020 et se chauffe principalement au bois pourra toucher 100 euros", précise Bercy. Le montant de cette aide dépend également du "type de combustible utilisé". Les ménages qui se chauffent aux granulés de bois ont ainsi droit au double de l'aide prévue pour ceux qui utilisent des bûches, bûchettes ou plaquettes.