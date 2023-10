Air France arrêtera ses liaisons depuis Orly en 2026, sauf vers la Corse

Air France va quitter Orly en 2026. La compagnie aérienne va regrouper ses activités à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, à l'exception des liaisons vers la Corse, a-t-elle annoncé, mercredi 18 octobre. Ce déménagement, voulu par le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, et justifié par "une chute structurelle de la demande", a été communiqué aux salariés.

"Entre 2019 et 2023, le trafic sur les liaisons domestiques au départ d'Orly a baissé de 40%, et même de 60% pour les allers-retours journée", a précisé Air France dans un communiqué. Six lignes à partir d'Orly seront supprimées, trois vers l'Outremer (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion) et trois autres en métropole (Toulouse, Marseille et Nice).