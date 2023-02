Air France-KLM retrouve les bénéfices et tourne la page du Covid-19

Outre ce retour aux bénéfices, Air France-KLM a atteint un niveau de chiffre d'affaires proche de celui de 2019, à 26,4 milliards d'euros, contre 27,2 trois ans plus tôt, a-t-il souligné dans un communiqué. Et ce, alors que le groupe n'a transporté que 83 millions de personnes l'année dernière, soit 21 millions de moins qu'en 2019. Et n'a déployé en 2022 que 85% de ses capacités de sièges d'avant-crise.