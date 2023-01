Airbus : les embauches décollent avec 13.000 recrutements prévus en 2023

Parmi les 13.000 embauches, 9000, soit plus des deux tiers de ces nouveaux salariés, seront engagés dans les quatre pays fondateurs d'Airbus, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Par ailleurs, 7000 emplois correspondent à des créations de postes, notamment pour répondre à la montée en cadence de sa production d'avions et préparer les technologies de l'avion vert.

En 2022, Airbus a déjà recruté 7000 salariés supplémentaires et 6000 pour remplacer les départs naturels, un "record historique", selon lui. "Cela montre le niveau d'attractivité du groupe dans un environnement très complexe", s'est félicité le DRH du groupe, Thierry Baril. Plus des deux tiers (70%) en 2022 sont des cols blancs et 27% des femmes, présentes davantage dans les fonctions support ou d'ingénierie.