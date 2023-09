Le prix du riz atteint son niveau le plus haut depuis 15 ans

Pour le riz en revanche, la hausse est due aux restrictions à l'export décidées par l'Inde. Le 21 juillet, le gouvernement indien a interdit l'exportation de riz blanc non-basmati, dans le but de garantir l'approvisionnement des consommateurs indiens et de limiter la hausse des prix sur le marché intérieur. Le pays représente plus de 40% des exportations mondiales de riz, et le riz blanc non-basmati constitue environ un quart de ce volume. Par rapport à août 2022, l'indice FAO des prix du riz a grimpé de 31%.

L'incertitude quant à la durée de l'interdiction indienne a "poussé les acteurs de la chaîne d'approvisionnement à retenir les stocks, à renégocier les contrats ou à arrêter de faire des propositions de prix, et donc limité la majorité du commerce à de petits volumes et aux ventes déjà conclues", analyse le FAO dans son communiqué. Pour faire face à la situation, les Philippines ont par exemple noué jeudi un accord avec le Vietnam en vue de sécuriser pour cinq ans leurs importations de riz.