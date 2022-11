Alimentation, logement, transport... Quel est le budget minimum pour vivre décemment en France ?

À partir de quel budget peut-on vivre décemment en France ? Dans un contexte de hausse généralisée des prix et de crise énergétique, l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) s’est penché sur les dépenses des Français ces six derniers mois, pour évaluer le panier de biens nécessaires aux ménages pour mener une vie décente, à savoir vivre sans privations et participer à la vie sociale.

Ces travaux, parus mi-novembre, et signés par l'économiste Pierre Concialdi, distinguent plusieurs paniers regroupant les mêmes dépenses (alimentation, logement, transports, loisirs...), en fonction de la situation familiale (célibataire ou couple, avec ou sans enfants, retraités). Ces résultats actualisent les données des "budgets de référence" calculés huit ans plus tôt par l’Observatoire national de la pauvreté (Onpes), disparu depuis, selon la même méthode. Sans surprise, le "coût de la vie au minimum" a globalement augmenté depuis 2014. Une hausse comprise entre 12 et 13,5%, tous profils confondus, et plus rapide que l'inflation officielle (+10,1%). Explications.