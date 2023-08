Allocation de rentrée scolaire : comment en bénéficier cette année ?

À mi-chemin durant ces grandes vacances, la rentrée 2023/2024 se profile. Les premiers versements de l'allocation de rentrée scolaire, dit ARS, ont débuté ce mardi 1ᵉʳ août. Cette aide est délivrée par la Caisse d'allocations familiales, la Caf, ou la Mutualité sociale agricole, MSA, pour les régimes agricoles. L'ARS permet aux familles bénéficiaires d'acheter l'équipement nécessaire pour la rentrée de leurs enfants.

Les élèves reprenant les cours dès le 17 et 23 août, c'est à la Réunion et à Mayotte que les premières allocations ont été versées. Dès le mercredi 16 août, l'allocation sera versée dans tout l'Hexagone et dans les départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Le montant alloué arrivera progressivement sur les comptes des bénéficiaires avant la rentrée.

Cartable, trousse, stylos, vêtements ou autre matériel scolaire peuvent être achetés grâce à cette somme versée aux parents ayant des revenus modestes. En France, l'allocation de rentrée scolaire concerne 3 millions de familles, selon service-public.fr. Alors pouvez-vous en bénéficier ? TF1info vous dit tout ce qu'il faut savoir sur l'ARS.