Heineken va fermer sa grande brasserie alsacienne, 220 emplois menacés

Heineken, deuxième plus gros brasseur mondial derrière AB InBev, avait enregistré en 2021 un bénéfice net de 3,32 milliards d'euros, après des pertes de 204 millions d'euros en 2020, marquée par la pandémie de coronavirus. Il vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85.000 personnes à l'échelle mondiale.