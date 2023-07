"Un vrai risque" pour la saison estivale : les violences urbaines peuvent-elles dissuader les touristes étrangers ?

Les images de ce déchaînement de colère ont fait le tour du monde. Pour ne rien arranger, plusieurs pays, à l'instar du Royaume-Uni, de la Norvège ou de l'Allemagne, ont appelé leurs ressortissants à se montrer prudents et à éviter de se rendre dans l'Hexagone au vu de la situation très tendue. Dans ce contexte fragile, et après les premières annulations de la part de voyageurs étrangers, certains professionnels du secteur du tourisme font part de leur inquiétude."Nos adhérents hôteliers subissent une vague d’annulation de leurs réservations sur tous les territoires touchés par les dégradations et affrontements", alerte Thierry Marx, président confédéral de l’UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). "Nos établissements sont intrinsèquement des lieux d’accueil, et parfois même des refuges et des lieux de secours en situation de crise. Ils ne doivent pas subir les conséquences d’une colère qu’ils n’ont pas suscitée et nous condamnons ces agissements", fustige-t-il.