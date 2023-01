Après Amazon, Meta et Microsoft, Google supprime des milliers d'emplois dans le monde

Mercredi, le géant informatique américain Microsoft avait annoncé le licenciement d'environ 10.000 employés d'ici fin mars, invoquant notamment l'incertitude économique. Au cours des semaines et des mois précédents, Meta (Facebook, Instagram), Amazon, Twitter ont aussi décidé de se séparer de plusieurs milliers d'employés.

Le secteur de la tech fait face à une période difficile dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt après une période faste, notamment au plus fort de la pandémie de Covid-19 et des confinements. Dans ce contexte, les annonceurs sont plus réticents à engager des dépenses publicitaires, qui représentent une partie conséquente du chiffre d'affaires d'entreprises comme Google, Facebook ou Twitter.