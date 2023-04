Smic, prêts immobiliers, impôts… : ce qui change au mois de mai

Les futurs emprunteurs continuent de perdre du pouvoir d’achat. Le taux d'usure flambe à nouveau pour franchir la barre des 4,52 % pour les prêts immobiliers les plus longs et 4,33 % pour les prêts entre 10 et 20 ans. Pour mémoire, il s’agit du taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer pour financer l’achat d’un bien immobilier. Face à l’inflation du coût de l’argent, la Banque de France le modifie désormais tous les mois.