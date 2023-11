Arnaque : le superviseur de l'assurance alerte contre Zebrance

Depuis plusieurs semaines, Zebrance, qui se présente comme une "assurance digitale, au service de l'être humain" fait sa pub dans plusieurs médias. Problème : c'est une arnaque sur laquelle le superviseur a alerté vendredi, conseillant aux victimes de "déposer une plainte dans les meilleurs délais".

"Compte tenu du risque représenté par Zebrance qui délivre de fausses cartes vertes induisant les consommateurs en erreur, nous avons décidé de publier une alerte afin que les personnes ayant souscrit un contrat via ce site puissent porter plainte et faire les démarches nécessaires pour souscrire une assurance automobile auprès d'un assureur autorisé et être réellement couvertes", a précisé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.