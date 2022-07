Arnaques aux comptes CPF, démarchage pour la rénovation énergétique... Bercy veut serrer la vis

Les arnaques en ligne se sont fortement accentuées ces dernières années avec des techniques d'exécution toujours plus perverses et inventives. Selon le bilan mensuel dévoilé par le Service statistique ministériel de la Sécurité intérieure (SSMSI), le nombre de plaintes déposées pour escroqueries a progressé de 7 %. L'année précédente, il avait déjà augmenté de 15%. Pour y faire face, l’État renforce son arsenal contre les arnaques dont sont victimes les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux.